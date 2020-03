Der amerikanische Immobilienkonzern Douglas Emmett Inc. (ISIN: US25960P1093, NYSE: DEI) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,28 US-Dollar ausbezahlen. Damit werden auf das Gesamtjahr gerechnet weiterhin 1,12 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 38,76 US-Dollar (Stand: 6. März 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,89 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 15. April 2020 (Record date: 31. März ...

