MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr senkt der Hersteller von Wafern für die Halbleiterindustrie Siltronic wie erwartet die Dividende. Für 2019 sollen die Anleger 3 Euro je Anteilsschein und damit 2 Euro weniger als für das besonders starke Jahr 2018 erhalten, wie das Unternehmen am Montag in München bei der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen mitteilte. Auf dem Niveau der vorbörslichen Kursindikation von Montag entspricht das einer Dividendenrendite von fast 4 Prozent.



Der Überschuss von der Wacker-Chemie-Beteiligung war 2019 um knapp 35 Prozent auf 261 Millionen Euro gesunken. So hatten der Handelsstreit zwischen den USA und China, die Probleme der Autobranche, aber auch eine Abkühlung der Investitionen in die Cloud-Infrastruktur sowie schlechtere Smartphone-Verkäufe großen Chipkonzernen 2019 zu schaffen gemacht. Das schlug auch auf Siltronic durch, das runde Scheiben aus Silizium (Wafer) herstellt, die die Chipproduzenten weiterverarbeiten./mis/jha/

SILTRONIC-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de