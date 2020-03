NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Henkel von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 91 auf 94 Euro angehoben. Analyst James Edwardes Jones lobte in einer am Montag vorliegenden Studie die vorgestellte Wachstumsagenda des Konsumgüterherstellers. Den Bewertungsabschlag auf die Papiere der Konkurrenten Unilever und Reckitt Benckiser hält er für exzessiv./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2020 / 18:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / 00:15 / ET



DE0006048432

HENKEL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de