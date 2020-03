Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Paris/Köln (pts006/09.03.2020/07:30) - Die pantera AG in Köln und Nexity, Europas größter Wohnimmobilienentwickler mit Börsennotiz in Frankreich, vereinbaren eine strategische Kooperation. Diese verschafft der pantera AG Ressourcen für eine bundesweite Expansion und ermöglicht es Nexity als integriertem Anbieter von Immobilienentwicklungen und -dienstleistungen zugleich, den Markteintritt in Deutschland auf einer vorhandenen und marktführenden Projektpipeline aufzubauen. Nexity übernimmt dazu 65 Prozent des Aktienkapitals der pantera AG. Michael Ries, Gründer und Vorstand der pantera AG, behält weiterhin 35 Prozent der Anteile. In nur zehn Jahren hat sich die pantera AG zu einem der führenden Projektentwickler für Serviced Apartments in Deutschland entwickelt. Dazu gehören Angebote für Studenten, für Geschäftsreisende und für Menschen ab etwa 65 Jahren im neuen Wohnstandard "Serviced Living". Aktuell umfasst das Portfolio mehr als 2.500 Einheiten an bundesweit 15 Standorten. Das Projektvolumen beträgt rund 600 Millionen Euro. Zur Markenarchitektur gehören weiterhin auch Projekte im Bereich denkmalgeschützter Immobilien, Refurbishments sowie hochwertiger Wohnungsneubau. Nexity ist der führende Immobilienkonzern Frankreichs mit einer breiten Angebotspalette rund um Immobilienentwicklungen und -dienstleistungen. Mit über 24.000 platzierten Einheiten im Jahr 2019 wurde Nexity der größte Entwickler von Wohnimmobilien in Europa und ein Vorreiter in der Stadt- und Quartiersentwicklung. Im Verbund beider Unternehmen soll das Ziel erreicht werden, "Serviced Living" als neuen Wohnstandard über Generationen hinweg zu etablieren (vom Studenten bis hin zum "Best Ager") sowie Wohnimmobilien für Selbstnutzer ("Buy-to-Live") und Kapitalanleger ("Buy-to-Rent") anzubieten. Die pantera AG bietet für diese Kooperation alle Voraussetzungen nicht nur aufgrund einer starken Erfolgsbilanz, sondern auch aufgrund von hochspezialisiertem Know-how sowie einer einzigartigen strategischen Ausrichtung. Nexity hat in den vergangenen Jahren bereits in anderen europäischen Märkten wie Polen, Portugal, Italien und Belgien erste Standorte aufgebaut. 2019 wurden allein in Polen und Italien 640 neue Wohnungen platziert. Im Jahr 2022 soll das gesamte internationale Geschäft rund 2.000 platzierte Einheiten und 10 Prozent des EBITDA des Konzerns betragen. Julien Carmona, Deputy CEO von Nexity: "Für den zukünftigen Erfolg von Nexity werden die Erschließung neuer Wachstumsmärkte und die Diversifikation der Ertragsquellen entscheidend sein. Deshalb planen wir, unsere Immobiliendienstleistungs-Plattform auch außerhalb Frankreichs zu vermarkten. Wir stufen den deutschen Wohnimmobilienmarkt als sehr attraktiv ein aufgrund seiner Wachstumsperspektiven, seiner Markttiefe, sowie den rechtlichen Rahmenbedingungen, die mit unserem Vorsichtsprinzip vereinbar sind. In diesem Kontext ist die pantera AG mit ihrem starken Führungsteam, ihrer bisherigen Erfolgsbilanz und ihrem Fokus auf Serviced Living ein idealer Partner. Im Zusammenhang mit der Projektentwicklung planen wir darüber hinaus die Markteinführung unserer Dienstleistungsaktivitäten, unter anderem der Seniorenresidenzen unserer Tochtergesellschaft Aegide-Domitys." Michael Ries, Vorstand der pantera AG: "Die Kooperation mit Nexity ist der logische nächste Schritt der dynamischen Entwicklung der pantera AG: Aufbauend auf der bereits marktführenden Stellung in den Bereichen Serviced Apartments für Studenten und Business-Reisende soll nun zusammen mit Nexity der Bereich der Serviced Apartments für Menschen ab etwa 65 Jahren erschlossen werden. Die Generation der 'Best Ager' etabliert neue Formen des Zusammenlebens und wir stellen dafür die notwendige Infrastruktur zur Verfügung. Mit der operativen Unterstützung und der Kapitalkraft von Nexity wollen wir unser Portfolio bereits bis 2022 verdoppeln, auf dann mehr als eine Milliarde Euro." Nexity unterstützt seine Kunden in allen Fragen rund um die Immobilie Nexity bietet eine breite Palette an Beratung und Know-how, Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunalverwaltungen, um den unterschiedlichsten Bedürfnissen der Kunden optimal gerecht zu werden. Die Organisation umfasst die Geschäftsbereiche Immobilienvermittlung, Management, Design, Entwicklung, Planung, Beratung sowie damit verbundene Dienstleistungen. Neben den Kundenbedürfnissen wird besonderes Engagement auch der Bewahrung von Umwelt und gesellschaftlichem Miteinander entgegengebracht. Nexity ist im SRD und im Euronext-Compartment A gelistet. Nexity ist in den folgenden Indizes enthalten: SBF 80, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small und CAC All Tradable Ticker-Symbol: NXI - Reuters: NXI.PA - Bloomberg: NXI:FP ISIN-Code: FR0010112524 Kontakt: Domitille Vielle - Leiterin Investor Relations / +33 (0)1 85 55 19 34 - investorrelations@nexity.fr Géraldine Bop - Stellvertretende Leiterin Investor Relations / +33 (0)1 85 55 18 43 - investorrelations@nexity.fr Über die pantera AG Die pantera AG mit Hauptsitz in Köln entwickelt und vermarktet Immobilien. Neben Objekten für private Kapitalanleger und Selbstnutzer bietet die pantera AG auch speziell für institutionelle Investoren wie Fonds, Pensionskassen oder Versicherungen konzipierte Development-Projekte an. Die Marken-Architektur der pantera AG umfasst die vier Bereiche Classic (revitalisierte Denkmalschutz-Objekte), Design, Premium und Rendite. Zum letzteren Bereich gehören voll eingerichtete Serviced Apartments für Studenten, Manager oder Senioren sowie Hotels. Damit bietet die pantera AG bundesweit Objekte für unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. Besonderes Merkmal der pantera AG ist auch das Angebot von Objekten, die unter Denkmalschutz oder in Sanierungsgebieten stehen. Solche Objekte konzipiert und vermarktet bundesweit die pantera Monument, eine Tochtergesellschaft der pantera AG. Vorstand des Unternehmens ist Michael Ries. Kontakt: Hermes Medien - Tel. +49 (0)221-29219282, Tel. +49 (0)171-9335134 - wolfgang.ludwig@hermesmedien.de pantera AG - Salierring 32, 50677 Köln, Tel. +49 (0)221-9977300 - http://www.pantera.de Haftungsausschluss Die Informationen, Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen vernünftigerweise zur Definition seiner Ziele verwenden könnte, können sich im Laufe der Zeit ändern, insbesondere aufgrund wirtschaftlicher, finanzieller und wettbewerbsbedingter Unsicherheiten. Darüber hinaus ist es möglich, dass einige der in Abschnitt 2 des Registrierungsformulars beschriebenen Risiken, die am 4. April 2019 bei der AMF unter der Nummer D.19-0272 eingereicht wurden, Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Konzerns und die Fähigkeit des Unternehmens haben könnten, seine Ziele zu erreichen. Dementsprechend kann das Unternehmen keine Zusicherung geben, ob es seine erklärten Ziele erreichen wird, und übernimmt keine Haftung oder Verpflichtung dafür, diese Informationen zu aktualisieren oder anderweitig zu überarbeiten. (Ende) Aussender: Hermes Medien Ansprechpartner: Hermes Medien Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: wolfgang.ludwig@hermesmedien.de Website: www.pantera.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200309006

