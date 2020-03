Bechtle übernimmt damit einen Spezialisten für 3D-CAD-Software. Der Zukauf stärkt die Marktposition von Bechtle in der gesamten DACH-Region. Die DPS Software GmbH verfügt über 14 Vertriebsbüros in Deutschland, drei Standorte in Österreich und zwei in der Schweiz. Rund 6.000 Unternehmen nutzen die Dienstleistungen und Software-Angebote von DPS bereits. Wir halten Bechtle in unserem Wachstumsdepot. Auch der Max Otte Vermögensbildungsfonds hält eine Position. Die Aktie hat in den letzten Tagen korrigiert. Die eindeutige Kaufschwelle ist noch nicht ganz erreicht, aber angesichts der hohen Wachstumsaussichten halten wir den jetzigen Kurs dennoch für interessant. Wenn Sie bislang nicht investiert sind, ist dies eine erste Gelegenheit.