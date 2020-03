Saudi-Arabien hat seinen Rohölpreis deutlich gesenkt und möglicherweise einen Preiskrieg mit Russland begonnen, nachdem die Gespräche der OPEC+ am Freitag gescheitert waren. WTI notiert fast 30% niedriger als am Freitag. Der Zusammenbruch des Ölmarktes löste große Bewegungen an den Börsen aus, wobei der S&P 500 fast 5% und der DE30 5,5% niedriger gehandelt werden. Der Einbruch des Ölpreises löste große Bewegungen an den Aktienmärkten aus. Der US500 fällt heute um fast 5% und nähert sich der wichtigen ...

