Der Coronavirus hat die Börsen auch zum Beginn in der Börsenwoche weiter fest im Griff. Im vorbörslichen Handel rauschen die Brennstoffzellen- respektive Wasserstoff-Aktien in die Tiefe. Entsprechend begibt sich auch der E-Mobilität Wasserstoff Index erneut auf Tauchstation. Für Anleger mit starken Nerven und Weitblick durchaus eine Chance.Gut möglich, dass ITM Power, Nel, PowerCell und Co das Verlaufstief vom 27. Februar 2020 testen. An diesem Freitag eröffneten die Wasserstoff-Player deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...