ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Ryanair von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 14,48 auf 14,16 Euro gesenkt. Zunächst habe er seine Prognosen für die Billigfluggesellschaft deutlich gekürzt, aber die Sektorkonsolidierung und Rückenwind von den Treibstoffpreisen dürften die Gewinnerholung dann antreiben, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2020 / 04:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



IE00BYTBXV33

