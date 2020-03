WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutschen Ausfuhren haben im Januar überraschend nicht zugelegt. Die Exporte hätten saisonbereinigt auf dem Niveau vom Vormonat gelegen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg um 0,9 Prozent gerechnet. Die Einfuhren stiegen hingegen um 0,5 Prozent. Dies war von Ökonomen erwartet worden. Der Überschuss in der Handelsbilanz ging damit von 15,2 Milliarden Euro im Vormonat auf 13,9 Milliarden zurück. Ökonomen hatten einen leichten Anstieg auf 15,3 Milliarden erwartet. Der Überschuss in der Leistungsbilanz fiel um 8,2 Milliarden auf 16,6 Milliarden Euro./jsl/jkr/jha/