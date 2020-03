Über zehn Jahre lang profitierte das Wertpapier von Fraport von einem bullischen Marktumfeld und konnte dabei von 21,55 Euro Anfang 2009 bis auf ein Rekordhoch von 97,26 Euro bis Anfang 2018 zulegen. Von diesem Zeitpunkt an geriet das Chartbild jedoch in Schieflage, Ende 2018 wurde nach einer vorausgegangenen SKS-Formation ein Verkaufssignal aktiviert und führte zunächst in den Bereich der Jahreshochs aus 2015 um 60,00 Euro abwärts. Nach einem zwischengeschalteten Pullback zurück an die Nackenlinie der vorausgegangenen SKS-Formation brachen die Notierungen in diesem Jahr dynamisch weg und unterschritten sogar den langfristigen Aufwärtstrend. Nun steuert das Wertpapier auf eine wichtige Unterstützungszone zwischen 2012 und 2016 zu, wo eine temporäre Stabilisierung ...

