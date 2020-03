Der Chemieriese BASF litt bereits in den vergangenen Handelswochen deutlich unter der Furcht, dass das Coronavirus die Weltwirtschaft nachhaltig belasten wird. Nun könnte der DAX-Konzern selbst direkt betroffen sein. Denn am Stammsitz in Ludwigshafen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden.Die unmittelbaren Kollegen des Mannes aus Neustadt/Weinstraße würden kontaktiert, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Sie sollen wie der Infizierte selbst zunächst in häuslicher Quarantäne bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...