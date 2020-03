Pirna (ots) - Es benötigt zwei Dinge, damit ein Unternehmen zu einem Vorreiter auf dem Markt werden kann: innovative Produkte von hoher Qualität und einen überragenden Kundenservice, bei dem sich die Kunden bestens aufgehoben fühlen. Denn nur zufriedene Kunden sind treue Kunden, die gern wieder beim jeweiligen Unternehmen einkaufen. Dass DENQBAR in Bezug auf Kundenbindung und -loyalität zu den absoluten Branchenprimussen zählt, ist nun auch schwarz auf weiß bewiesen.Seit einigen Jahren untersuchen DEUTSCHLAND TEST und das Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY gemeinsam mit dem Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue auf wissenschaftlicher Basis das sich wiederholende Kaufverhalten der Konsumenten. Auch im Jahr 2020 kamen dazu ca. 1.900 Anbieter, darunter auch die DENQBAR GmbH, aus 198 Branchen auf den Prüfstand. Dabei erreichte DENQBAR ein erstklassiges Testergebnis, denn das Unternehmen wurde mit dem begehrten Siegel "Höchste Kundentreue" mit dem Prädikat "Herausragend" ausgezeichnet.Bereits 2019 wurde dem Unternehmen der Award "Hohe Kundentreue" verliehen. Dieser Erfolg war ein großer Ansporn, sich weiterhin im Sinne der Kunden zu verbessern. Dass das DENQBAR mehr als gut gelungen ist, beweist die erneute und höherklassige Auszeichnung eindrucksvoll.Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.servicevalue.de/wettbewerbe/branchenuebergreifend/kundentreue/ oder http://ots.de/SGfWbtÜber die DENQBAR GmbHDurch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige - Produkte hat sich die DENQBAR GmbH längst einen repräsentativen Namen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 350.000 zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der mobilen Stromerzeugung. Auch in der Welt der Verdichtungsmaschinerie, Gartenhäcksler, Mini Dumper und Hochdruckreiniger ist das Unternehmen mit Sitz im sächsischen Pirna längst keine Unbekannte mehr.DENQBAR - So wird's was! www.denqbar.com (http://www.denqbar.com)Pressekontakt:William GüttlerÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 3501 / 7929830Fax: +49 (0) 3501 / 7929574william.guettler@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109234/4540782