Der Öl-Crash gepaart mit den durch die Ausbreitung des Coronavirus geschürten Rezessionsängsten ist zu viel für DAX und Co. Folge: Eine tiefrote Eröffnung und Panic-Gaps, also mit ersten Kursen, die mehr als zehn Prozent unter dem Schlussskurs vom Freitag liegen. Die Infineon-Aktie zählt zur Stunde zu den größten Verlierern im heimischen Leitindex.Die zweite große Abwärtswelle nach dem Beginn der Corona-Koerrektur läuft. Niemand weiß, wie lange dieses Umfeld so extrem bleiben wird. Doch die Chancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...