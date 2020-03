Nachdem der DAX in der vorletzten Woche mit einem Minus von etwas über 10 % aus dem Handel gegangen ist, sah es in der vergangenen Woche zu Beginn danach aus, als ob der deutsche Leitindex zur Erholung angesetzt hätte. Doch der DAX ist nicht lange auf Erholungskurs geblieben und musste am Freitag (06.03.2020) wieder deutlich Punkte abgeben. Ausgehend von einem Punktestand in Höhe von 13.231 (Eröffnungskurs: 24.02.2020) hat der DAX innerhalb von zwei Wochen bis zum Handelsschluss am vergangenen Freitag ...

