Verzeichneten die deutschen DAX-30-Unternehmen in den letzten Jahren immer neue Höchstwerte bei den Dividendensummen, so könnte dieser Trend im aktuellen Jahr sein vorläufiges Ende finden - so zumindest die Commerzbank in einer Analyse. Demnach soll sich die Ausschüttungssumme für das Geschäftsjahr 2019 der 30 DAX-Mitglieder auf zusammengerechnet 36,6 Mrd. Euro belaufen. Gegenüber dem Vorjahr 2018, in dem noch 38,2 Mrd. Euro ausgeschüttet wurden, soll sich die Dividendensumme um rund 4 % verringern. ...

