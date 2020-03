Rapperswil (ots) - Die Position auf dem Weg zum Marktführer erneut ausgebaut: Mit über 30'000 Kleinunternehmen, die inzwischen auf die Business-Software bexio vertrauen, wächst die bexio-Community weiterhin stark. Mit Fokus auf die verbesserte Zusammenarbeit für Treuhand-Partner und der Erweiterung der bexio-Plattform über Integrationen, die zusätzlichen Mehrwert für Kunden stiften, soll die Erfolgsstory bexio weiter geschrieben werden.«Ich bin sehr stolz auf das, was unser Team geschafft hat», freut sich Jeremias Meier, Mitgründer und Managing Director von bexio. Nun arbeiten bereits über 30'000 Unternehmen mit bexio, der cloudbasierten Business-Software für KMU. «Unserem Leitbild, Kleinunternehmen und Treuhändern die Administration und Zusammenarbeit zu vereinfachen und diese erfolgreicher zu machen, sind wir über die letzten Jahre konstant treu geblieben», erklärt Jeremias Meier einer der Erfolgsfaktoren hinter bexio. «Wir arbeiten jeden Tag hart an dieser Vision - über die letzten Jahre und auch in Zukunft.»Über 600 Treuhänder als zentrale PartnerEine Schlüsselrolle im Ökosystem eines Kleinunternehmers ist sein Treuhänder. «Natürlich hilft uns das starke Kundenwachstum auch dabei, neue Treuhänder für bexio zu gewinnen, die von Kunden zu bexio für die unkomplizierte Online-Zusammenarbeit eingeladen werden», erklärt Rouven Mayer, Leiter operatives Geschäft. Indem das Angebot für die inzwischen über 600 zertifizierten Treuhand-Partner konstant erweitert wird, soll das Wachstum weiter vorangetrieben werden. «Neben kontinuierlichen Verbesserungen in unserer Buchhaltung fokussieren wir uns auch auf die Zusammenarbeit zwischen Treuhänder und seinen Mandanten, um eine offensichtliche Win-win-Situation für beide zu schaffen», erklärt Rouven Mayer die Strategie.Ausbau zur ganzheitlichen bexio-Plattform mit 24/7-SupportVon der reinen Software zur Plattform: Auch das Marktplatz-Angebot soll in diesem Jahr noch deutlich ausgebaut werden. Weitere Apps und Integrationen zu Drittanbietern verbessern Geschäftsprozesse bestehender Kunden und Treuhand-Partner über bexio hinaus und schaffen sichtbaren Mehrwert für Kunden. Auf dem Weg zur ganzheitlichen Kundenbetreuung soll auch der eingeführte schriftliche 24/7-Support helfen: Dank einem Team an externen bexio-Experten erhalten Kunden rund um die Uhr Antworten auf ihre Fragen in bexio. «Natürlich weiterhin kostenlos für unsere Kunden; für ein noch besseres Kundenerlebnis», ergänzt Rouven Mayer.Über bexiobexio ist einer der Marktführer cloudbasierter Business-Software für Schweizer Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Die Online-Plattform deckt die gesamte Administration eines KMU in einer Lösung ab: Beginnend mit dem Erstellen von Offerten über automatisierte Rechnungs- und Mahnläufe bis zum integrierten E-Banking und der Online-Buchhaltung mit direktem Treuhänder-Zugang. bexio mit Sitz in Rapperswil am Zürichsee hat über 30'000 Kunden, über 600 zertifizierte Treuhand-Partner und mehr als 100 Mitarbeitende. www.bexio.comKontakt:Felix GiezendannerKommunikationfelix.giezendanner@bexio.comOriginal-Content von: bexio ag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058603/100843293