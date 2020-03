Biotalys erhält weitere 10 Millionen Euro und begrüßt neuen US-amerikanischen Investor Novalis LifeSciences

Gent, Belgien, March 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV, ein schnell wachsendes und transformatives Unternehmen für Nahrungsmittel- und Pflanzenschutz, das eine neue Generation von biologischen Pflanzenschutzmitteln auf Proteinbasis entwickelt, gibt zweiten Abschluss von Serie-C-Finanzierungsrunde mit 10 Millionen Euro bekannt. Damit steigt der Gesamtbetrag des in der Serie-C-Finanzierungsrunde eingenommenen Kapitals auf 45 Millionen Euro.

Der zweite Abschluss der Serie-C-Finanzierungsrunde wurde von den aktuellen Aktionären und dem neuen spezialisierten Investor Novalis LifeSciences unterstützt. Novalis LifeSciences ist ein Investment- und Beratungsunternehmen für die Life-Sciences-Branche mit Sitz in Hampton, New Hampshire, USA. Marijn Dekkers, ehemaliger CEO der Bayer AG und Chairman von Novalis LifeSciences, wird als Board Oberserver Teil des Board of Directors von Biotalys.

Marijn Dekkers, Chairman von Novalis LifeSciences, kommentiert: "Novalis LifeScience ist sehr an innovativen Biotechnologien interessiert, die synthetische Pestizide ersetzen können. Die von Biotalys entwickelten biologischen Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis stellen eine vielversprechende neue Klasse zukunftsweisender Lebensmittel- und Pflanzenschutzmittel dar. Wir freuen uns darauf, Teil dieses spannenden Unternehmens zu sein."

Erlöse aus der Finanzierungrunde werden für die weitere Entwicklung, Zulassung und kommerzielle Produktion des bisher ausgereiftesten Biofungizidprodukts von Biotalys sowie für die Weiterentwicklung der einzigartigen Produktentwicklungsplattform des Unternehmens eingesetzt. Die Einführung des ersten Biofungizides ist für 2022 auf dem US-amerikanischen Obst- und Gemüsemarkt geplant. Darüber hinaus sollen die Mittel helfen, die weitere Entwicklung der innovativen Produktpipeline von Anwendungen gegen die wichtigsten Pflanzenschädlinge und -krankheiten zu beschleunigen.

"Im Namen aller Aktionäre von Biotalys heißen wir unseren US-amerikanischen Investor Novalis LifeSciences herzlich willkommen. Marijn Dekkers ist mit seinen umfassenden Kenntnissen der Agrarindustrie eine wertvolle Ergänzung für unser dynamisches Board und wird uns helfen, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen. Biotalys macht bei der Entwicklung einer starken Pipeline innovativer biologischer Pflanzenschutzmittel gute Fortschritte und kann damit dazu beitragen, die neuen Erwartungen von Landwirten und Verbrauchern zu erfüllen. Biotalys ist ein bahnbrechendes AgTech-Unternehmen, das seine Versprechen hält", so Lieven De Smedt, Chairman of the Board von Biotalys.

Über Biotalys

Biotalys ist ein schnell wachsendes und innovatives Lebensmittel- und Pflanzenschutzunternehmen, das eine neue Generation biologischer Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis entwickelt, mit der es die Zukunft der Lebensmittelversorgung nachhaltiger und sicherer gestalten möchte.

Auf Grundlage seiner bahnbrechenden Technologieplattform entwickelt das Unternehmen ein breites Spektrum an effektiven und sicheren Produkten, die mit neuen Wirkungsweisen die wichtigsten Schädlinge und Krankheiten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bekämpfen - von der Erde bis auf den Teller.

Die einzigartigen biologischen Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis von Biotalys verbinden die zuverlässige Wirkungsstärke von Chemikalien mit dem sauberen Sicherheitsprofil biologischer Produkte und sind damit ideal für die Anwendung vor und nach der Ernte geeignet. Das Unternehmen plant, sein erstes Biofungizid im Jahr 2022 zunächst in den USA und anschließend weltweit einzuführen.

Biotalys wurde 2013 als Ableger des VIB.