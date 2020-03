Die Angst vor dem Coronavirus schlägt an den Märkten in Panik um. Auch einige AKTIONÄR-Empfehlungen aus der Payment-Branche geraten im Zuge dessen massiv unter Druck. So handeln Anleger richtig. Die Aktien von Wirecard und Paypal starten am Montag rund acht Prozent schwächer, beim niederländischen Rivalen Adyen sind es gute sieben Prozent. Hauptgrund dafür ist der panikartige Verkaufsdruck an den globalen Märkten wegen des Coronavirus. Nennenswerte News von den Unternehmen selbst gibt es heute dagegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...