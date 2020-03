Die Corona-Panik hat den deutschen Aktienmarkt fest im Griff. Der DAX ist mit einem historisch hohen Verlust in den Tag und die neue Woche gestartet. Über sieben Prozent Abschlag zum Freitagskurs, so die erste Notierung. Schlimmer als den DAX erwischt es aber die Börsen in Griechenland, Italien und Großbritannien.Die Börsen beben. Der DAX verliert im frühen Handel über sieben Prozent. Bleibt es zum Handelsende bei dieser Veränderung, wäre es der historisch schwächste Tag mit dem höchsten Ein-Tages-Verlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...