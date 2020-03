Die Börse erfährt derzeit ihre größten Kursverluste seit der Finanzkrise 2008. Allein für den deutschen Leitindex DAX geht es heute um fast -10% auf unter 10.500 Punkte in den Keller. Profis wissen: Heute ist der erste echte Einkaufstag!

"Kaufen, wenn die Kanonen donnern" ist eine der bewährtesten Börsenweisten überhaupt. Und Carl Mayer von Rothschild wird auch diesmal Recht behalten.

Die Corona-Panik führt am heutigen Montag zu einem regelrechten Ausverkauf. Wir lehnen uns gerne aus dem Fenster und sagen: Es ist der finale Sell-off vor einer börsentechnischen Beruhigung über die nächsten Wochen. Eine nachhaltige Erholung dürfte hingegen erst nach dem Frühjahr folgen.

Medien ziehen letzte Register

Medial wurden an diesem Wochenende noch einmal sämtliche Geschütze aufgefahren, um Verkaufs- und Klickzahlen in die Höhe zu treiben. Doch auch die Medienmogule dieser Welt werden wissen: Das Pulver ist nun langsam verschossen!

Klar ist: Das Coronavirus ist keine Modeerscheinung, die schnell wieder verschwindet. Die Fallzahlen werden zunächst noch weiter drastisch steigen. Corona ist gefährlicher als die gewöhnliche Influenza und hat ernsthaften Einfluss auf die Wirtschaft. Doch letzterer wird sich mittelfristig als weit weniger dramatisch erweisen, als wie es einige derzeit zu vermitteln versuchen.

So wird China bereits im zweiten Quartal wieder auf Wachstum schalten und einen saftigen konjunkturellen Rebound verzeichnen können. Gleichzeitig werden auch in Europa die Zahlen an täglichen Neuinfektionen zurückgehen. Es wird sich außerdem mehr und mehr die Erkenntnis durchsetzen, dass Corona letztendlich nur eine neuartige Form der Grippe ist - wenngleich mit mehr Risiko für gewisse Patientengruppen, die für die Wirtschaftsleistung jedoch keine entscheidende Rolle spielen.

