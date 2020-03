Wie viele Model 3 kann Tesla in der Gigafactory 3 nahe Shanghai bauen? Ein neuer Bericht aus China liefert Details zur geplanten Produktionssteigerung in der Fabrik - und auch zu neuen Modellen. Der Bericht basiert auf Aufzeichnungen des Finanzinvestors Shengang Securities aus einer Investorenkonferenz, die am 1. März stattgefunden haben soll. Demnach läuft das Werk aktuell im Einschicht-Betrieb und ...

