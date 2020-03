Das Kursdesaster am deutschen Aktienmarkt ist auch an der Allianz nicht vorübergegangen. Heute Morgen notierte der Münchner Versicherer so tief wie seit Anfang 2019 nicht mehr - das Minus seit dem Hoch vor wenigen Tagen bezifferte sich auf zeitweise 25 Prozent. Immerhin hat eine wichtige Unterstützung gehalten.Bei exakt 173,60 Euro notierte die Allianz-Aktie heute Morgen, nachdem am 21. Februar noch 232 Euro bezahlt wurden. Seitdem hat sich aber der Kurs mit dem Gesamtmarkt wieder etwas erholt, ...

