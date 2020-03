FCR Immobilien will erneut den Bondmarkt anzapfen. Hierfür startet der Münchner Immobilieninvestor mit Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland in Kürze die öffentliche Emission seiner neuen 4,25%-Anleihe 2020/25 über bis zu 30 Mio. EUR. Heute außerdem in den News: De Raj Group bohrt nach frischen Anleihegeldern und Nordex schließt 2019 im Rahmen der Prognose ab. Die FCR Immobilien ...

