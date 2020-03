Toulouse, Frankreich (ots/PRNewswire) - Valiantys, einer der wichtigsten Partner von Atlassian Platinum Solution (https://valiantys.com/en/) mit Fachwissen in den Bereichen Agile Development, Lean ITSM und Lean Business Process Management, gab heute seine Partnerschaft mit dem australischen Unternehmen GLiNTECH, einem weiteren Partner von Atlassian Platinum Solution (https://www.glintech.com/partners/atlassian-services?utm_source=Newsroom&utm_medium=PR&utm_term=partnership&utm_campaign=PR), bekannt, das sich auf Software-Automatisierung für Unternehmen spezialisiert hat. Mit ihren Supportspezialisten in Nordamerika, Europa und Australien sind Valiantys und GLiNTECH zusammen nun in der Lage, ihrem Kundenstamm von großen globalen Unternehmen in allen drei Regionen rund um die Uhr Live-Support zu bieten.Bei der Bekanntgabe der strategischen Partnerschaft sagte Lucas Dussurget, Chief Executive Officer von Valiantys, heute: "Da immer mehr unserer Kunden den Betrieb ihrer Atlassian-Systeme an Spezialisten wie uns auslagern möchten, wollen wir die bestmöglichen verwalteten Support-Dienstleistungen mit einer echten Rund-um-die-Uhr-Abdeckung anbieten." Wir wollten mit den Besten zusammenarbeiten, und GLiNTECH ist eine offensichtliche Wahl, da wir die Arbeit, die das Unternehmen im Ökosystem von Atlassian leistet, enorm respektieren. Wir sind uns einig, dass wir eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft schaffen könnten, die unseren Kunden am besten dienen würde."Dimitri Spyridopoulos, Managing Director von Glintech, sagte: "Wir freuen uns, diese Partnerschaft begonnen zu haben. Unsere kombinierte globale Erfahrung und Reichweite ist eindeutig ein einzigartiges Angebot im Ökosystem von Atlassian. Beide Organisationen können nicht nur auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit Atlassian zurückblicken, sondern wir haben bereits festgestellt, dass unsere Kombination von Unternehmen einen tieferen Einblick in die Herausforderungen bietet, mit denen globale Unternehmen konfrontiert sind. Das sind aufregende Zeiten."Martin Musierowicz, Head of Global Channels bei Atlassian, sagte über die Partnerschaft: "Es ist eine großartige Nachricht, dass zwei unserer Platinum Solution-Partner zusammenarbeiten, um den Benutzern von Atlassian einen besseren Service zu bieten. Wir bei Atlassian sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Benutzererfahrung und sind der festen Überzeugung, dass diese Partnerschaft für die Kunden von Valiantys und GLiNTECH einen großen Schritt nach vorn bedeutet."Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Valiantys auf ein sehr erfahrenes Team von Atlassian-Experten aus Sydney zurückgreifen. Dussurget sagt: "Das versetzt uns beide in eine starke Position, um unsere immer komplexer werdenden Anforderungen an die Kundenbetreuung zu erfüllen. Wir freuen uns sehr darauf, das Jahr 2020 mit unserer neuen Partnerschaft mit GLiNTECH zu starten."Über ValiantysValiantys ist das führende Atlassian-Beratungsunternehmen in Nordamerika und Europa. Wir beschleunigen die geschäftliche Transformation durch die Digitalisierung von Prozessen und die Modernisierung der Teamarbeit, durch den Einsatz von Agile- und Lean-Methoden sowie durch Enterprise Service Management. Unsere technische Expertise bei Atlassian ist unvergleichlich, und wir unterstützen unsere Kunden in allen ihren Softwareprojekten. Da Teamarbeit mehr als nur Werkzeuge erfordert, helfen wir ihnen, die Lücke zwischen ihren Anwendungen und strategischen Praktiken wie SAFe und ITIL zu schließen. Unsere 200 Mitarbeiter in 7 Ländern haben bereits mehr als 5.500 Kunden geholfen, die Zusammenarbeit und Produktivität zu verbessern. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie valiantys.com (http://valiantys.com/).Über GLiNTECHGLiNTECH arbeitet mit den erfolgreichsten Organisationen Australiens zusammen, um Ihnen zu helfen, das Potenzial Ihrer Mitarbeiter und Prozesse bestmöglich zu nutzen. Als Hauptpartner von Atlassian, RedHat, Docker, IBM und Puppet weiß GLiNTECH, was es bedeutet, seine IT- und Geschäftsprozesse durch Automatisierung und DevOps zu modernisieren. GLiNTECH wird Ihre Teams auf dem gesamten Weg unterstützen - von der Implementierung über die Optimierung bis hin zur Schulung stellen wir Best Practices zur Verfügung.Kontakt:marketing@valiantys.com / marketing@glintech.com / +44(0)20-3176-7980Original-Content von: Valiantys; GLiNTECH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100073996/100843299