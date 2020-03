Media and Games Invest plc: Übernahme der gamigo AG erfolgreich abgeschlossenDGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Media and Games Invest plc: Übernahme der gamigo AG erfolgreich abgeschlossen09.03.2020 / 10:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Media and Games Invest plc: Übernahme der gamigo AG erfolgreich abgeschlossen* Anteil an der gamigo AG erhöht sich von 53% auf 99,9%* Kaufpreis liegt 50% unter der Bewertung von Vergleichsunternehmen* Marktkapitalisierung von MGI steigt auf über EUR 100 Mio.* CEO Westermann: "Übernahme schafft für jede MGI-Aktie sofort zusätzlichen Wert"09. März 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT0000580101; Symbol: M8G; Basic Board, Frankfurter Wertpapierbörse) hat die eigene Beteiligung an der gamigo AG von 53% auf 99,9% erhöht. Die Transaktion ist nun erfolgreich abgeschlossen. Nach der Ad-hoc-Meldung vom 17.02.2020 hat sich MGI mit weiteren gamigo-Aktionären auf eine Übernahme ihrer gamigo-Anteile geeinigt, so dass der Anteil der MGI an der gamigo auf 99,9 % gestiegen ist. Sollten die Verhandlungen über den Kauf der restlichen 0,1 % der gamigo-Aktien scheitern, wird ein Squeeze-out dieser Aktionäre angestrebt. gamigo erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 nach vorläufigen, noch nicht testierten Daten einen Nettoumsatz von EUR 59 Millionen und ein EBITDA von EUR 16 Millionen. In den vergangenen fünf Jahren steigerte das Unternehmen den Umsatz um durchschnittlich 31% und das EBITDA um 61% pro Jahr.MGI-Aktionäre profitieren von nahezu verdoppeltem Ergebnis-Anteil und effizienter StrukturCEO Remco Westermann: "Mit der vollständigen Übernahme von gamigo wird sich der MGI-Anteil an der stark wachsenden Ertragskraft von gamigo nahezu verdoppeln. Die sehr vorteilhaften Konditionen schaffen für jede MGI-Aktie vom ersten Tag an zusätzlichen Wert. Und nicht zuletzt werden wir durch die Integration in der Lage sein, die Synergien zwischen den Unternehmen unserer Gruppe vollständig zu heben. Wir vereinfachen damit unsere Struktur und werden noch effizienter agieren können."Mit höherer Marktkapitalisierung und einfacherer Struktur für neue Investorengruppen attraktivDer Kaufpreis von 16,5 Millionen Euro in bar und bis zu 18,2 Millionen MGI-Aktien für 46,9 % der gamigo-Anteile entspricht einer Bewertung des 7fachen EBITDA - basierend auf dem am 30. September endenden 12-Monats-Zeitraum. Damit liegt der Kaufpreis nur bei etwa 50 Prozent der Bewertung vergleichbarer Unternehmen. Nach aktuellen Daten von E&Y Corporate Finance erreichen Gaming-Unternehmen im Durchschnitt eine Bewertung des 13,5-fachen EBITDA. Mit den bis zu 18,2 Millionen neuen MGI-Aktien für die Übernahme der gamigo-Aktien, die in zwei Schritten ausgegeben werden, wird das Grundkapital der MGI von derzeit 70 Mio. Euro auf 88,2 Mio. Euro steigen. Für 98% dieser neuen Anteile ist eine 25 Monate laufende Lock-Up-Periode vereinbart. Durch die für die Akquisitionen von Applift und Verve Wireless Inc. zugesagten Aktien (4 Mio. Stück) als Teil des Kaufpreises wird sich das Grundkapital der MGI auf 92,2 Millionen Aktien erhöhen. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses wird damit die Marktkapitalisierung der MGI auf über 100 Mio. Euro steigen. "Mit unserer höheren Marktkapitalisierung und unserer einfacheren Struktur sind wir nun für neue Investorengruppen attraktiv", unterstreicht Westermann.Kaufpreis-Komponente für Applift und Verve Wireless technisch bedingt über Directors DealingsAufgrund der üblichen Verzögerung (u.a. durch KYC-Prozesse) bei der Erstellung neuer Aktien werden die Aktien den Verkäufern von Applift und Verve Wireless Inc. zunächst als Leihstücke vom Hauptaktionär und Chairman of the Board of Directors zur Verfügung gestellt. Parallel werden die nötigen neuen Aktien erstellt. Aus dieser Kapitalerhöhung erhält der Hauptaktionär seine Aktien nach erfolgter Kapitalerhöhung zurück. Aus regulatorischen gründen ist die Aktienleihe jedoch als Directors Dealing, mit dem Vermerk "Verkauf" bekanntzumachen. MGI muss entsprechende Directors Dealings durch Hauptaktionär Remco Westermann in Höhe von insgesamt EUR 4,2 Mio. bekanntgeben. Die Insgesamt 4,2 Mio. Aktien gehen an Institutionelle Investoren, die zuvor bei Applift bzw. Verve Wireless Inc. investiert waren und vom Geschäftsmodell der MGI überzeugt sind. Die entsprechenden Verbindlichkeiten werden im Laufe des ersten Halbjahres in MGI Aktien gewandelt, die dann an den Hauptaktionär zurückgegeben werden.Endgültige Board-Struktur nach Transaktion stehtMit Abschluss der Transaktion hat René Müller erklärt, aus dem Board of Directors wie geplant auszuscheiden. Seit Gründung der PLC war er im Board of Directors tätig und maßgeblich am Übergang des Unternehmens in seine heutige Form beteiligt. Remco Westermann: "Mit der vollständigen Integration von gamigo in MGI hat das Board of Directors sein ursprüngliches Versprechen an seine Aktionäre erfüllt, womit das Hauptmandat von René Müller beendet ist. Wir danken ihm für seinen wertvollen Beitrag." René Müller steht MGI weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung. Das Board of Directors besteht nun aus Remco Westermann (Executive Chairman), Tobias M. Weitzel und Elizabeth Para. In einer Directors-Dealing-Meldung hat MGI außerdem bekanntgegeben, dass Tobias M. Weitzel, Mitglied des Board of Directors der MGI, weitere 25.000 MGI-Aktien erworben hat.Der Jahresendbericht der gamigo AG steht ab sofort als Videopräsentation mit Remco Westermann (CEO), Paul Echt (CFO), und Jens Knauber (COO), auf der Website von MGI zur Verfügung.Der testierte Jahresabschluss der MGI wird voraussichtlich am 30.06.2020 veröffentlicht.Über Media and Games Invest plc:Media and Games Invest plc, MGI, ist ein schnell und profitabel wachsendes Unternehmen in den Bereichen digitale Medien und Games. Mittels organischem Wachstum in Kombination mit wertschöpfende synergetische Übernahmen zeigt MGI kontinuierlich ein starkes profitables Wachstum. Die MGI Gruppe hat in den vergangenen 6 Jahren über 25 Unternehmen und Assets erfolgreich übernommen. Technologie wird aktiv eingesetzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Zu den wichtigsten Beteiligungen zählen u. a. die gamigo AG, die ReachHero GmbH, die Applift GmbH, die Verve Group Inc., sowie die PubNative GmbH. Media and Games Invest ist u.a. an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. Presse Kontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr Sönke Knop Telephone: +49 69 9055 05 51 Email: MGI@edicto.de

Emittent: Media and Games Invest plc Sören Barz, Head of Investor Relations St. Christopher Street 168 Valletta VLT 1467 Malta Email: investor.relations@media-and-games-invest.com

09.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: Media and Games Invest plc St. Christopher Street 168 VLT 1467 Valletta Malta Internet: https://media-and-games-invest.com/ ISIN: MT0000580101 WKN: A1JGT0

09.03.2020