Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Düsseldorf/Linz (pts012/09.03.2020/10:30) - Der börsennotierte Anbieter von Online-Sportwetten und Online-Gaming verzeichnete im Geschäftsjahr 2019 den historischen Höchstwert beim Wett- und Spielvolumen und setzte somit auch zum 20-jährigen Jubiläum durch attraktive Bonusprogramme und der Ausweitung der Marketingkooperationen seinen Erfolgsweg fort. Im Geschäftsjahr 2019 stieg das Wett- und Spielvolumen auf mehr als 3,2 Milliarden Euro an und entspricht damit dem höchsten Wert seit der Gründung von bet-at-home im Jahre 1999. Der Brutto-Wett- und Gamingertrag lag bei 143,3 Mio. Euro. Aufgrund des Fehlens eines sportlichen Großereignisses im Fußball setzte bet-at-home im Geschäftsjahr 2019 den Marketing-Schwerpunkt des Jahres auf den Start der europäischen Fußball-Ligen nach der Sommerpause und weitete das Engagement im europäischen Spitzensport auf weitere Kooperationen im Eishockey, Volleyball, Beachvolleyball und Basketball aus. Insgesamt lagen die Marketingaufwendungen im Geschäftsjahr 2019 bei 39,8 Mio. Euro. "Für bet-at-home sind umfassende Marketing-Aufwendungen auch 20 Jahre nach der Gründung richtungsweisende Investitionen in unsere Zukunft. Mit knapp 40 Millionen Euro haben wir auch im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter zur Stärkung der Marke bet-at-home in den europäischen Kernmärkten beigetragen. Im Dezember 2019 feierten wir unser 20-jähriges Jubiläum mit mehr als 5,2 Millionen registrierten Kunden in Europa und sind stolz darauf, uns damit zu einem der führenden Anbieter am europäischen Markt zählen zu dürfen", so Franz Ömer, Vorstand des bet-at-home.com AG Konzerns. Mit einem EBITDA von 35,2 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019 untermauert der bet-at-home.com AG Konzern abermals seine Ertragsstärke in einer nach wie vor dynamischen Branche, die auch in den folgenden Geschäftsjahren weiterhin von demographischen Trends der Online-affinen Zielgruppe bestimmt sein wird. Mobile-Gaming wird dabei auch in Zukunft als bedeutendster Wachstumstreiber im europäischen Markt für Online-Sportwetten und Online-Gaming hervorstechen. "Im Dezember 2019 wurden bereits 60 Prozent unseres Brutto-Wett- und Gamingertrags über mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets erwirtschaftet. Sowohl im Online-Gaming als auch in der Online-Sportwette geht der Trend weiter stark in Richtung Live-Entertainment, sodass im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits 66 Prozent der Wetten live, sprich während des Sportereignisses abgegeben wurden. Tendenz weiter steigend!", so Ömer weiter. Über bet-at-home Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 5,2 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Konzerngesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 31.12.2019 trugen 288 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten. (Ende) Aussender: bet-at-home.com Entertainment GmbH Ansprechpartner: Mag. Claus Retschitzegger Tel.: +43 732 9015 1017 E-Mail: retschitzegger@bet-at-home.com Website: www.bet-at-home.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200309012

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2020 05:30 ET (09:30 GMT)