München (ots) - In Hamburg haben die Dreharbeiten zur 17. Staffel "Die Pfefferkörner" begonnen. Vier Wochen lang werden die Folgen 209 bis 212 (1. Drehblock) der beliebten ARD-Detektivserie gedreht. In den neuen Fällen bekommen es die jungen Ermittler u.a. mit einer Geldfälscherbande und einem Anschlag auf das Miniaturwunderland am Kehrwieder zu tun. Und auch in der Schule der Pfefferkörner geht nicht alles mit rechten Dingen zu: Die Wahl des neuen Schülersprechers wird mit schmutzigen Tricks und verleumderischen Falschnachrichten geführt.Zu Beginn der neuen Staffel des Serienklassikers für junge Zuschauer, die voraussichtlich Anfang 2021 im Ersten zu sehen ist, gibt es eine Wachablösung. Zum letzten Mal kommen Nele (Ronja Levis), Kira (Marlene von Appen), Tayo (Samuel Adams), Levin (Moritz Pauli) und Femi (Spencer König) im Hauptquartier in der Speicherstadt zusammen, um ihren letzten großen Fall zu lösen ("Im Darknet", AT), nachdem Femi im Hafen einen Schoko-Osterhasen mit ungewöhnlicher Füllung gefunden hat. Das neue Team der Pfefferkörner übernimmt ab Episode 211: Lou (gespielt von Luna), Pippa (Elyza), Tarun (Caspar), Jonny (Leander) und Clarissa (Charlotte). Ihr erster Fall ("Gefährliches Gift", AT) ist bereits äußerst knifflig: Eine alte Dame ist zusammengebrochen. Hat sie ihre Medikamente überdosiert oder sollte sie - wie sie selbst glaubt - vergiftet werden?Regie führt Andrea Katzenberger nach Drehbüchern von Anja Jabs, Andrea Katzenberger und Jörg Reiter. Hinter der Kamera steht Sabine Berchter. "Die Pfefferkörner" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD unter Federführung des NDR für Das Erste. Produzent ist Holger Ellermann. Die Redaktion hat Sandra Le Blanc-Marissal (NDR).Jeweils drei Folgen der Staffeln 11 bis 13 sind zurzeit samstags ab 8:25 Uhr im Ersten zu sehen.