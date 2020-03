Insgesamt sollen für die Erforschung einer neuen Generation an Medikamenten, gegen die Malaria noch nicht resistent ist, über fünf Jahre rund 44 Mio. EUR ausgegeben werden. Die Hälfte davon kommt vom EDCTP (European & Developing Countries Clinical Trials Partnership) und die andere Hälfte von Novartis gemeinsam mit weiteren Partnern. Indes akzeptierte die Novartis-Tochter Sandoz in einem US-Gerichtsverfahren hinsichtlich Preisabsprachen nun einen Vergleich. Sandoz wird demzufolge 195 Mio. USD zahlen. Novartis ist eine Position in unserem Langfristdepot.