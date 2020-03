NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 124,70 Euro belassen. Die Ergebnisse der Wohnimmobiliengesellschaft für 2019 hätten leicht unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2020 lägen indes weitgehend im gedachten Rahmen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2020 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000LEG1110

