LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach einem Treffen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Wegen des neuartigen Coronavirus bestünden kurzfristig einige Ungewissheiten in puncto Geschäftsentwicklung, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Montag vorliegenden Studie. Für Investoren mit mittelfristigem Anlagehorizont sei das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie des Online-Modehändlers aber attraktiv./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

ZALANDO-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de