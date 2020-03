Pressemitteilung der Media and Games Invest plc:

Übernahme der gamigo AG erfolgreich abgeschlossen

- Anteil an der gamigo AG erhöht sich von 53% auf 99,9%- Kaufpreis liegt 50% unter der Bewertung von Vergleichsunternehmen- Marktkapitalisierung von MGI steigt auf über EUR 100 Mio. - CEO Westermann: "Übernahme schafft für jede MGI-Aktie sofort zusätzlichen Wert"

Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT0000580101; Symbol: M8G; Basic Board, Frankfurter Wertpapierbörse) hat die eigene Beteiligung an der gamigo AG von 53% auf 99,9% erhöht. Die Transaktion ist nun erfolgreich abgeschlossen. Nach der Ad-hoc-Meldung vom 17.02.2020 hat sich MGI mit weiteren gamigo-Aktionären auf eine Übernahme ihrer gamigo-Anteile geeinigt, so dass der Anteil der MGI an der gamigo auf 99,9 % gestiegen ist. Sollten die Verhandlungen über den Kauf der restlichen 0,1 % der gamigo-Aktien scheitern, wird ein Squeeze-out dieser Aktionäre angestrebt. gamigo erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 nach vorläufigen, noch nicht testierten Daten einen Nettoumsatz von EUR 59 Millionen und ein EBITDA von EUR 16 Millionen. In den vergangenen fünf Jahren steigerte das Unternehmen den Umsatz um durchschnittlich 31% und das EBITDA um 61% pro Jahr.

MGI-Aktionäre profitieren von nahezu verdoppeltem Ergebnis-Anteil

