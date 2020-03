Nach der Abriegelung Norditaliens wegen der Coronavirus-Krise suchen Anleger an der Mailänder Börse das Weite. Der Auswahlindex sackte am Montag um bis zu 11,2 Prozent auf ein 14-Monats-Tief von 18.469 Punkten ab. Er brach noch stärker ein als der deutsche Leitindex Dax, der in der Spitze gut acht Prozent verlor.

