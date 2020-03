(shareribs.com) Peking 09.03.2020 - Der chinesischen Außenhandel ist in den ersten beiden Monaten des Jahres um elf Prozent zurückgegangen. Vor allem die Exporte litten stark. Die Rohstoffimporte würden gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Wie der chinesische Zoll am Samstag mitteilte, sind die chinesischen Exporte in den ersten beiden Monaten des Jahres um 17,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...