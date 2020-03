Lufthansa streicht Flugplan zusammen - Aktie im freien Fall

Der Crash am Aktienmarkt zieht auch die Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) in die Tiefe. Die Aktie setzt am Montagvormittag zeitweise um 8 Prozent zurück, womit zwischenzeitlich ein 3-Jahres-Tief bei 10,53 Euro markiert wurde (aktuell: 11,42 Euro).

Der Lufthansa-Konzern gab bekannt, dass wegen des heftigen Nachfrageeinbruchs infolge der Coronavirus-Epidemie der Flugplan noch weiter zusammengestrichen wird. Demnach soll in den nächsten Wochen die Kapazität um bis zu 50 Prozent reduziert werden.

