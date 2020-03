Nordex-Aktie folgt dem Gesamtmarkt in die Tiefe, Windturbinen-Konzern bleibt unter den Erwartungen

Zu Beginn der neuen Woche brachen alle Dämme. DAX & Co stürzten regelrecht ab. Das Coronavirus sowie der Streit zwischen dem OPEC-Schwergewicht Saudi-Arabien und Russland sorgten für enorme Marktturbulenzen. In so einer Situation ist es schwer, sich auf einzelne Unternehmensnachrichten zu konzentrieren. Im Fall von Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) versuchten Anleger dies trotzdem.

Die Aktie des Windturbinenherstellers rutschte im Zuge der allgemeinen Marktunsicherheiten am Montagvormittag um mehr als 10 Prozent ab. Dafür war jedoch nicht nur der Gesamtmarkt verantwortlich. Das TecDAX- und SDAX konnte trotz einiger Erholungstendenzen die Markterwartungen an Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2019 nicht ganz erfüllen.

