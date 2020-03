NEUSS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform sieht bei Maschinenbau-Unternehmen zunehmende Probleme, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Der Anteil der ausgefallenen Unternehmen sei im vergangenen Jahr von 1,16 auf 1,41 Prozent gestiegen, berichtete Creditreform am Montag in Neuss. Es handele sich um den höchsten Stand seit 2015. Als Ausfall werten die Marktbeobachter Insolvenzverfahren sowie das Nichterfüllen von Zahlungsverpflichtungen.



Der Branchenverband VDMA in Frankfurt, der vor allem größere Unternehmen vertritt, verwies auf die stark gestiegene Eigenkapitalquote der Betriebe. Man habe im Maschinenbau nach einem jahrelangen Rückgang ein sehr niedriges Niveau von Insolvenzen im Vergleich der vergangenen 25 Jahre erreicht, sagte VDMA-Expertin Bianca Illner. Es sei allerdings angesichts der sich abkühlenden Konjunktur mit leicht steigenden Insolvenz-Zahlen zu rechnen, hatte der Verband bereits gewarnt.



Creditreform hat nach eigenen Angaben rund 17 900 Maschinenbaubetriebe im Blick. Bei ihnen habe es regional die häufigsten Zahlungsausfälle in Berlin und Bremen gegeben. Musterregionen waren im vergangenen Jahr hingegen Rheinland-Pfalz und Sachsen./ceb/DP/nas