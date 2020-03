Bereits seit geraumer Zeit wirkten die Ölpreise angeschlagen und taumelnden vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Corona-Virus-Epidemie und den daraus resultierenden Nachfrageängsten von einem Tief zum nächsten. Der Markt klammerte sich jedoch an die Hoffnung, dass sich die OPEC-Staaten und die mit ihnen verbündeten Produzenten (in Summe das sogenannte OPEC+ Format) auf eine preisstabilisierende Förderpolitik (also auf Förderkürzungen) einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...