Berlin (pta020/09.03.2020/11:32) - Während des heutigen Analyst Calls der 50Hertz Transmission GmbH/Eurogrid GmbH präsentierte CFO Marco Nix die wichtigsten Kennzahlen des konsolidierten Jahresabschlusses 2019 der Eurogrid GmbH.



Kennzahlen (in Mio. EUR):



2019 2018



Umsatzerlöse 10.686 10.205 Gesamtumsatz 1.360 1.365 EBITDA 537 546 Konzernergebnis 178 238 Bilanzsumme 7.082 7.638 Eigenkapital 1.549 1.495 Der Konzernabschluss und Konzernlagebericht sowie die Präsentation zum Analyst Call stehen zum Download bereit unter: www.eurogrid.com



Die Eurogrid GmbH (Eurogrid) ist ein Unternehmen der Energiebranche mit Sitz in Berlin. Eurogrid investiert in Elektrizitätsinfrastruktur und bietet seinen Kunden Services in diesem Bereich an. Das Unternehmen ist mehrheitlich im Besitz der börsennotierten belgischen Elia Group. Eurogrid hält 100% der Anteile am deutschen Stromübertragungsnetzbetreiber 50Hertz Transmission GmbH (50Hertz).



Als Teil der Elia Group betreibt 50Hertz das Übertragungsnetz im Norden und Osten Deutschlands und ist damit für die sichere Stromversorgung von rund 18 Millionen Menschen verantwortlich. Der Anteil fluktuierender Erneuerbarer Energien im Netzgebiet von 50Hertz liegt bei 60 Prozent und erreicht damit einen weltweiten Spitzenwert.



Aussender: Eurogrid GmbH Adresse: Heidestraße 2, 10557 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Robert Weigert Tel.: +49 30 5150 2363 E-Mail: robert.weigert@eurogrid.com Website: www.eurogrid.com



ISIN(s): XS0551935769 (Anleihe), XS1243251375 (Anleihe), XS1315101011 (Anleihe), XS1315150570 (Anleihe), XS1396285279 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin Weitere Handelsplätze: Regulated Market in Luxembourg (LSE)



