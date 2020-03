Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Deutschland rangiert bei der Emission grüner Anleihen recht weit vorn, so die Analysten der Helaba.Auf dem Weg zu einer herausragenden Position des hiesigen Finanzstandortes in puncto Nachhaltigkeit sei allerdings noch einiges zu tun. Nachhaltigkeit - das Wort tauche mittlerweile in unzähligen Veranstaltungen, Werbebotschaften sowie Presseberichten auf und sei im Supermarkt wie am Finanzmarkt gleichermaßen präsent. Doch es sei mehr als ein Wort in aller Munde. Auch in der Finanzbranche rund um den Globus sei Nachhaltigkeit mittlerweile ein zentrales Thema, das unter Anlagegesichtspunkten wichtig sei und damit immer stärker die internationale Wettbewerbsfähigkeit eines Finanzstandortes mitbestimme. ...

