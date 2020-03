Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen gelten weiterhin als sichere Anlagen, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse deutscher Bundesanleihen hätten somit auch am Freitag ihren Höhenflug fortgesetzt. Anleger würden immer noch stark aus Aktien in US-Staatsanleihen umschichten. Dennoch hätten US-Bonds im späteren Handel überwiegend einen kleinen Teil ihrer Gewinne abgeben müssen. Lediglich die Longbonds (30-jährige Anleihen) seien weiter gestiegen. Sie seien um 8 Punkte und 17/32 Punkte geklettert. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen seien um 1 Punkt und 28/32 Punkte auf 107 14/32 Punkte gestiegen. Sie hätten mit 0,72% rentiert. In gerade einmal zwei Wochen habe sich die Rendite der als weltweit wichtigster Schuldtitel geltenden Bonds damit halbiert. (09.03.2020/alc/a/a) ...

