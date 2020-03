TOKIO (dpa-AFX) - Nikon muss die Markteinführung seiner nächsten Profi-Kamera verschieben, weil Bauteile wegen der Coronavirus-Ausbreitung verzögert geliefert werden. Statt im März solle das Modell D6 nun voraussichtlich im Mai in den Handel kommen, teilte der japanische Foto-Spezialist am Montag mit. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest.



Nikon setzt weiter darauf, die Kamera rechtzeitig für die Olympischen Sommerspiele in Tokio in die Hände von Sportfotografen zu bekommen. Der Konzern steht wie andere Kamera-Anbieter unter Druck, weil Verbraucher ihre Bilder vor allem mit Smartphones machen, und fokussiert sich deshalb ganz besonders aus den Profi-Markt./so/DP/nas

