Seit Februar 2020 fokussiert sich die MOBOTIX AG weltweit auf sechs Schlüsselbranchen: Eine dieser Branchen ist "Bund, Länder und Gemeinden" bzw. "Government", wie man im englischen Sprachraum sagt.Jüngstes Projekt ist der Bezirk Westchester mit rund einer Million Einwohnern, der direkt an New York City grenzt. Die Polizeieinheit "Real Time Crime (RTC)" besteht aus 100 Ermittlern in 38 Dienststellen. Dort werden kriminelle Aktivitäten in Echtzeit überwacht und strafrechtlich verfolgt. Aktiv unterstützt durch MOBOTIX-Videotechnologie, maschinelle Lernanalyse, Kennzeichenerkennung und behördliche Datenbanken.Die MOBOTIX Systeme an Verkehrs- und Lichtmasten erfassen und archivieren jedes vorbeifahrende Auto. Mit Hilfe von Deep Learning Anwendungen können Kennzeichen, Farbe, Marke und Modell der Fahrzeuge erkannt werden. Gestohlene oder bei Verbrechen genutzte Fahrzeuge werden sofort detektiert. Auf diese Weise konnten bereits 537 gesuchte Fahrzeuge sichergestellt werden. In über 4.000 Fällen, wie Terrorwarnungen und Personensuche, konnte das System wertvolle Hinweise liefern. Das "Real Time Crime Department (RTC)" ist inzwischen eines der führenden technologischen Fahndungsnetze der USA. Nicht zuletzt durch die Unterstützung von MOBOTIX Technologie.Die MOBOTIX Videosysteme liefern hochauflösende Bilder, selbst bei schwachen Lichtverhältnissen und extremen Wetterbedingungen. Zudem sind die insgesamt 200 Kameras langlebig und wartungsfrei. Das spart wertvolle Budgets und Steuergelder. Nicht zuletzt konnten die Strafverfolgungsbehörden den Unternehmen, der Bevölkerung und den eigenen Beamten ein neues Maß an Sicherheit bieten.