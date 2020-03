Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn eingebrochen. Für die massiven Verluste war die Entscheidung Saudi-Arabiens verantwortlich, die Förderung von Rohöl drastisch zu erhöhen. Ebenfalls belasteten die Folgen des Coronavirus.Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte am Montag gegen 11.40 Uhr in London bei 35,86 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag hatte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...