Helsinki (ots/PRNewswire) - Vertrag umschließt alle Anlagen, einschließlich des Druckwasserreaktors Olkiluoto 3Westinghouse Electric Company gab heute bekannt, dass es einen langfristigen Vertrag mit dem finnischen Kernkraftwerk Teollisuuden Voima Oyj (TVO) über die Betriebsinspektionen sämtlicher der drei Anlagen des Unternehmens unterzeichnet hat: die beiden Siedewasserreaktoren Olkiluoto 1 und 2 sowie der EPR-Druckwasserreaktor Olkiluoto 3.Im Rahmen des Vertrages wird Westinghouse optimierte Inspektionen mehrerer zentraler Bauteile durchführen, darunter die Hauptrohre und Düsen des Dampferzeugers von Olkiluoto 3 sowie die Reaktordruckbehälter und Innenteile von Olkiluoto 1 und 2."Dieser Vertrag beweist das Vertrauen, das TVO in unsere Kompetenzen setzt, den langfristigen Betrieb seines Werks vollständig zu unterstützen", so Patrick Fragman, President und CEO von Westinghouse."Dieser Vertrag ist für den sicheren und effizienten Betrieb sämtlicher Olkiluoto-Anlagen entscheidend, nicht nur gegenwärtig, sondern auch auf lange Sicht", kommentierte Mikko Kosonen, Senior Vice President, Safety and Security von TVO.Die umfassende Automatisierung und der Fernbetrieb der Inspektionslösungen des Vertrags verkürzen den kritischen Pfad, verringern die Bestrahlungsdosis für die Mitarbeiter und ermöglichen die zeitgleiche Ausführung von Arbeiten an den geprüften Bauteilen. Westinghouse wird weiterhin eng mit TVO zusammenarbeiten, um weitere hochwertige Inspektionslösungen zu entwickeln und die Betriebsunterbrechung zu verkürzen.Westinghouse Electric Company ist weltweit das richtunggebende Unternehmen im Bereich Kernenergie und ein führender Anbieter von Produkten für Kernkraftwerke und Technologien für Versorgungsbetriebe auf der ganzen Welt. 1957 hat Westinghouse in der US-amerikanischen Stadt Shippingport (Pennsylvania) den weltweit ersten kommerziellen Druckwasserreaktor geliefert. Heute ist die Westinghouse-Technologie die Grundlage für etwa die Hälfte aller aktiven Kernkraftwerke der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.westinghousenuclear.com