Der Dax fällt am Corona-Montag zeitweise mehr als acht Prozent. Nicht nur die Werte im deutschen Leitindex leiden: DER AKTIONÄR gibt einen Überblick über die größten Verlierer unter den deutschen Nebenwerten am Morgen - und seit Mitte Februar. Außerdem: Einige Aktien haben sich in diesem Zeitraum überraschend stabil gehalten.An der Spitze lagen am Morgen Qiagen, Osram Licht und Immobilienaktien mit relativ moderaten Verlusten von weniger als zwei Prozent. Zweistellige Verluste verzeichneten hingegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...