Die Digitalisierung der Finanzabteilung steht bei vielen CFOs weit oben auf der Agenda, und das aus gutem Grund: "In ausgewählten Prozessen sind sogar Einsparungen von bis zu 80 Prozent möglich", meint Rolf Epstein, verantwortlich für das Finance Consulting bei Deloitte. Doch das geht nur mit dem richtigen Personal: "Den Unternehmen fällt es aber teilweise sehr schwer, die notwendigen digitalen Kompetenzen aufzubauen", weiß Epstein. Was für Leute am meisten gesucht sind und wie man sie findet - der Talk bei FINANCE-TV .