Unterföhring (ots) -- Im Rahmen der Original Sky Konferenz überträgt Sky auch imAchtelfinale e als einziger Anbieter alle Spiele und alle Toreder UEFA Champions League live- Didi Hamann und Thomas Helmer am Dienstag, Lothar Matthäus undJens Lehmann am Mittwoch ab 19.30 Uhr Gäste im Studio- "Das Timo Werner Spezial": das exklusive Interview mit demNationalspieler am Dienstag vor dem RB-Spiel gegen Tottenham ab19.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD und im Free-TV auf Sky Sport NewsHD sowie per Abruf auf Sky Q- Exklusiv für Sky Q Kunden überträgt Sky die Begegnung zwischenPSG und dem BVB auch in Ultra HD- Auch das Achtelfinal-Rückspiel FC Bayern gegen FC Chelsea(18.3.) zeigt Sky als Einzelspiel und in der Original SkyKonferenz live und exklusiv- Mehr Fußball am Mittwochabend: Das Bundesliga-NachholspielBorussia Mönchengladbach - 1. FC Köln ab 18.00 Uhr auf Sky SportBundesliga 1 HD, die Premier-League-Partie Manchester City - FCArsenal ab 20.15 Uhr auf Sky Sport 3 HD- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mitSky Ticket (skyticket.de) auch ohne lange Vertragsbindung livedabei sein- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League beiSky sind unter sky.de/ucl abrufbar Unterföhring, 9. März 2020 - Nachdem alle drei deutschen Vereine ihre Achtelfinal-Hinspiele gewinnen konnten, könnten erstmals seit 22 Jahren wieder drei Bundesliga-Klubs in das Viertelfinale der UEFA Champions League einziehen. Es wäre erst das dritte Mal überhaupt in der Geschichte des höchsten europäischen Klubwettbewerbs, dass drei deutsche Vereine in der Runde der letzten Acht stehen.In dieser Woche sind zunächst RB Leipzig und Borussia Dortmund am Zug. Während die Sachsen den 1:0-Aswärtssieg bei Tottenham im eigenen Stadion verteidigen müssen, reist der BVB mit einem 2:1 Hinspiel-Erfolg nach Paris. Sky überträgt beide Spiele sowohl als Einzelspiele in voller Länge als auch im Rahmen der Original Sky Konferenz komplett live und exklusiv.Am Dienstagabend begrüßt Moderator Michael Leopold Sky Experte Didi Hamann und Thomas Helmer im Studio. Am Mittwochabend sind Sky Experte Lothar Matthäus und Jens Lehmann bei Sebastian Hellmann zu Gast. Wie gewohnt wird Erik Meijer an beiden Tagen die Partien des Abends analysieren. Die Live-Berichterstattung beginnt jeweils um 19.30 Uhr.Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt Sky außerdem die Begegnungen zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo am Dienstag sowie zwischen dem FC Liverpool und Atlético Madrid am Mittwoch."Das Timo Werner Spezial" am Dienstagabend um 19.00 UhrZur Einstimmung den Champions-League-Abend zeigt Sky am Dienstag vor Beginn der Live-Sendung "Das Timo Werner Spezial". Im exklusiven Interview mit Vinko Bicanic äußert sich der Nationalspieler von RB Leipzig unter anderem zum bevorstehenden Spiel gegen Tottenham Hotspur, dem Meisterschaftskampf in der Bundesliga und seinen Plänen für die Zukunft. Wie auch die Vorberichterstattung an beiden Abenden wird das Interview mit Timo Werner neben Sky Sport 1 HD auch im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt. Zudem ist das Interview auf Sky Q abrufbar.Das Rückspiel des FC Bayern gegen Chelsea ebenfalls komplett exklusiv bei SkyDas Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Chelsea zeigt Sky ebenfalls live und exklusiv. Das Duell in der Allianz Arena am nächsten Mittwoch (18.3.) wird Sky als Einzelspiel in voller Länge und auch im Rahmen der Konferenz als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen.Nachholspiele in der Bundesliga und der Premier League ebenfalls am Mittwochabend live exklusiv bei SkyAusnahmsweise gehört der Mittwochabend der UEFA Champions League nicht alleine. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Premier League stehen Nachholspiele auf dem Programm. Ab 18.00 Uhr berichtet Sky auf Sky Sport Bundesliga 1 live vom Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln, das am 21. Spieltag wetterbedingt abgesagt worden war. Ab 20.15 Uhr zeigt Sky auf Sky Sport 3 HD das Duell zwischen Manchester City und dem FC Arsenal in der Premier League, das ursprünglich auf den 1. März angesetzt war und aufgrund des Ligapokal-Finals verschoben wurde. Beide Begegnungen überträgt Sky exklusiv.In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League nur für Sky Kunden verfügbarAbonnenten des Sky Sport-Pakets haben mit den In-Match Videos die Möglichkeit, bereits während der laufenden Partien Tor-Videos aller Begegnungen der UEFA Champions League auf ihrem Smartphone abzurufen. Innerhalb kürzester Zeit nach dem Ereignis erhalten Fans per Push-Benachrichtigung direkten Zugang auf das 20- bis 30-sekündige Video. Sky bietet diesen Service als einziger Anbieter in Deutschland zu allen Spielen des Wettbewerbs an.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei seinSämtliche Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, neben dem klassischen TV auch über den mobilen Streaming-Service Sky Go, egal ob zu Hause oder unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei den Übertragungen der UEFA Champions League live dabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar. Mit dem neuen Sport Ticket sehen Kunden alle Original Sky Konferenzen der UEFA Champions League live, bei Buchung des Sky Supersport Tickets sind zusätzlich auch alle Einzelspiele des Wettbewerbs, die Sky live überträgt, beinhaltet.Darüber sind im Rahmen der Kooperation zwischen Sky und DAZN sämtliche Einzelspiele und die Original Sky Konferenzen auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Der erste Teil der Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League bei Sky:Dienstag:19.00 Uhr: "Das Timo Werner Spezial" auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport News HD19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur auf Sky Sport 2 HDMittwoch:19.30 Uhr: "Mittwoch der Champions" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD19.30 Uhr: "Mittwoch der Champions" und Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund auf Sky Sport 2 HDÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 