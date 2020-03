Linz (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche starteten in Großbritannien die Gespräche über ein zukünftiges Handelsabkommen zwischen den EU-Staaten und Großbritannien, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Laut EU-Chefunterhändler gebe es dabei "ernsthafte" Differenzen, jedoch sei ein Abkommen grundsätzlich bis Ende des Jahres möglich. Gleichzeitig übe sich die britische Notenbank (Bank of England) angesichts des Coronavirus bei Zinssenkungen in vornehmer Zurückhaltung. Grund sei wahrscheinlich der Wechsel an der Spitze der Notenbank - Andrew Bailey folge am 16. März Noch-Präsident Mark Carney. Der Markt erwarte eine Reaktion der britischen Notenbank auf das Coronavirus erst nach diesem Datum und habe eine Senkung um 0,25% eingepreist. Aktuell stehe der Leitzinssatz bei 0,75%. ...

