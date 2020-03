Genf (www.fondscheck.de) - Lombard Odier Investment Managers ("LOIM") ernennt Rebeca Coriat zum Head of Stewardship, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie kommt von Investec Asset Management, wird ihren Sitz in London haben und berichtet an Dr. Christopher Kaminker, Head of Sustainable Investment Research, Strategy & Stewardship. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...