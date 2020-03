NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach einer Investorenbefragung vor dem Hintergrund eines anstehenden Kapitalmarkttages auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Bei RWE wägten Anleger derzeit stark ab zwischen Chancen und Risiken, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Als Chance sähen sie den neuen Fokus auf Erneuerbare Energien, als Risiko aber die Erfüllung der Wachstumspläne./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2020 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

